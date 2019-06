Michael Chabon nominato showrunner di Star Trek: Picard

Dopo essere salito a bordo del progetto in veste di produttore esecutivo, il vincitore del premio Pulitzer Michael Chabon è diventato lo showrunner di Star Trek: Picard, attesa nuova serie spin-off dedicata al celebre personaggio di Sir. Patrick Stewart.

Chabon fa parte del team creativo dello show fin dall'inizio e sta lavorando a stretto contatto con il veterano sceneggiatore del franchise Akiva Goldman e Alex Kurtzman, che continuerà a supervisionare gli show Star Trek per il network.

Lo sceneggiatore, che ha ottenuto il premio Pulitzer per la narrativa grazie al romanzo Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay, in passato ha realizzato il soggetto per il secondo Spider-Man di Sam Raimi e ha scritto la sceneggiatura di John Carter.

"Audace, lirico, umano, stravagante, celebrato: parole che descrivono sia Jean-Luc Picard che il genio letterario di Michale Chabon" ha dichiarato Kurtzman, che tra le altre cose svolge il ruolo di showrunner nella serie principale Star Trek: Discovery. "Nonostante una lunga listata di successi che la maggior parte degli scrittori possono solo sognare, Michael brilla con il cuore e l'anima di Trekkie che finalmente ha ottenuto il suo lavoro dei sogni. Abbiamo la fortuna di averlo al timone mentre esploriamo il prossimo capitolo della vita del grande capitano."

La serie debutterà entro la fine del 2019, anche se non è ancora stata fissata una data di uscita ufficiale. Qui potete trovare il teaser ufficiale di Star Trek: Picard. La settimana scorsa la CBS e Jonathan Frakes, volto storico di Star Trek, hanno festeggiato proprio il Picard Day.