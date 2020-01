Michael Chabon rivela le origini del nome 'Numero Uno' del cane di Jean-Luc Picard

Una delle prime, grandi novità della nuova e già di successo Star Trek: Picard della CBS è stata l'introduzione nei primi minuti dell'episodio pilota di un "nuovo" Numero Uno, il mitico cane di Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), fedele compagno animale di pensionamento dell'Ammiraglio della Flotta Stellare.

Discutendo proprio dell'ispirazione dietro al nome del cane allo show The Ready Room insieme a Will Wheaton, dunque, lo showrunner della serie e Premio Pulitzer Michael Chabon (Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay) ha parlato dell'introduzione di questa sorta di mascotte della serie e amico del protagonista. Ha detto Chabon:



"Era lì praticamente dall'inizio, nella sceneggiatura. Non appena è stata completata la prima bozza. Dovrebbe essere... è un easter egg, a dire il vero, carina e molto affascinante ma c'è anche qualcosa di estremamente commovente, almeno per me ovviamente. Non ha un Numero Uno, adesso, perché i giorni da capitano sono ormai alle spalle. Riker non è più nella sua vita da anni e c'è qualcosa di toccante che sta cercando di ricreare tenendosi vicino un cane, che è una cosa bellissima da fare. C'è così tanto che ha perso, così tante cose e tante persone lasciate alle spalle".



Per quanto riguarda l'ex-Numero Uno di Jean-Luc Picard, William Riker, l'attore Jonathan Frakes riprenderà il suo ruolo nella serie, di cui ha anche diretto ben tre episodi. Star Trek: Picard va in onda sulla CBS ogni giovedì, approdando lo stesso giorno a livello internazionale su Amazon Prime Video.



Vi lasciamo alla recensione dei primi due episodi di Star Trek: Picard e alla nostra intervista a Patrick Stewart.