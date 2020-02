Michael Chabon spiega perché in Star Trek: Picard ci sono delle imprecazioni

Gli spettatori dei primi tre episodi di Star Trek: Picard avranno probabilmente notato un linguaggio più colorito, con tanto di imprecazioni, rispetto agli standard del franchise. Michael Chabon, lo showrunner dello show, ha risposto in merito alla questione con un video su Instagram.

Tra le domande presenti, infatti, c'era un riferimento al secondo episodio, quando Kirsten Clancy (Ann Magnuson) si rivolge a Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) in questi termini: "un assoluto e fo****o arrogante". Chabon, che tra l'altro ha spiegato alcuni degli errori di continuity di Star Trek: Picard, ha risposto in due parti, una più filosofica e una più pratica.



"Ascolta. Nessuna società umana sarà perfetta, perché nessun essere umano sarà mai perfetto", ha scritto Chabon. "Il massimo che possiamo fare — e come ci ricorda sempre Star Trek, dobbiamo fare — è ambire alla perfezione e lavorare per riuscirci. Fino a quel giorno impossibile, continueranno a succedere cose brutte e, quando succedono, gli esseri umani vogliono imprecare".

Dal punto di vista pratico, la presenza di un linguaggio edulcorato nelle altre incarnazioni del franchise è dovuta non tanto a motivi narrativi, quando alle regole della FCC (Commissione federale per le comunicazioni), l'agenzia governativa che supervisione gli usi delle telecomunicazioni americane. "L'assenza di parolacce in Star Trek non è stata mai una questione di principi della Federazione, bensì di regole della FCC. Gli scrittori delle ere precedenti non avevano scelta. Venivano censurati. Imprecare è una delle consolazioni dell'umanità più antiche, sensibili e affidabili. Personalmente, considererei ogni società che scoraggia, bandisce o abbandona l'uso di parolacce una fo****a distopia". Cosa ne pensate della posizione di Chabon?



In attesa del quarto episodio, Absolute Candor, di cui CBS ha mostrato le prime immagini