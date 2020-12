Michael Crichton: in sviluppo film e serie TV sulle opere dell'autore di Jurassic Park

CrichtonSun e Range Media Partners hanno stre ntto un accordo per sviluppare nuovi film e serie tv ispirati alle opere inedite di Michael Crichton, l' autore di Jurassic Park.

Dei nuovi prodotti audiovisivi ispirati dalle parole dello scrittore, sceneggiatore e regista Michael Crichton stanno per vedere la luce.

Non è stato specificato quali saranno i titoli interessati, ma la partnership tra le due case di produzione, la CrichtonSun e Rage Media Partners, prevede una serie di adattamenti televisivi e un "grosso progetto per il grande schermo", tutti basati su dei lavori inediti dell'autore di indimenticabili romanzi come Il Mondo Perduito, Andromeda e La Grande Rapina Al Treno.

"Siamo entusiasti di aver trovato dei veri partner creativi in Range" ha affermato Sherri Crichton, moglie di Crichton e Presidente della CrichtonSun "Condividono la nostra stessa passione nel conservare intatta l'eredità di Michael e non vediamo l'ora di continuare a portare sullo schermo la sua visione, così da poterla rendere fruibile dal pubblico di tutto il mondo".

"Siamo profondamente onorati di avere l'opportunità di collaborare con Sherri e Laurent e aiutare a diffondere la magia che questo titano ha regalato al mondo" ha similmente dichiarato Michael Cooper, uno dei fondatori di Range Media Partners "L'impronta di Michael Crichton è senz'altro unica e indelebile".