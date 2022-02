Michael Douglas sarà Benjamin Franklin in una nuova miniserie targata Apple!

Apple TV ha annunciato l'arrivo di una miniserie con Michael Douglas nei panni di Benjamin Franklin, che sarà curata da Kirk Ellis, Tim Van Patten, Tony Krantz e Richard Plepler. Il prodotto è tratto dal libro di Stacy Schiff A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America, che racconta una delle più grandi scommesse di Franklin.

Franklin (che fu il primo a proporre l'ora legale) è uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti, e ha redatto la celebre Dichiarazione di Indipendenza. L'uomo all'età di 70 anni, senza nessuna formazione diplomatica, convinse la monarchia assoluta della Francia a sostenere l'esperimento americano di democrazia. Un passo importantissimo per il Paese. Grazie alla sua grande fama e al suo ingegno, Franklin riuscì a superare in astuzia spie britanniche, informatori francesi e colleghi ostili. E tutto ciò mentre progettava l'alleanza franco-americana del 1778 e l'importantissima pace finale con l'Inghilterra del 1783. Un servizio senza il quale l'america non avrebbe mai vinto la rivoluzione.

La miniserie sarà scritta da Ellis e diretta da Van Patten, e segnerà il ritorno di Michael Douglas sul piccolo schermo dopo la recente conclusione della sua serie Il Metodo Kominsky, che ha conquistato il pubblico di Netflix con le sue tre stagioni. Siete curiosi, ora, di vederlo nei panni di Benjamin Franklin?