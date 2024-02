Michael Douglas è Benjamin Franklin nella nuova serie tv Apple: la prima foto

Oltre al trailer di presentazione del suo nuovo palinsesto atteso per questo 2024, Apple TV+ ha svelato le immagini in anteprima di Franklin, serie limitata guidata da Michael Douglas che segue il periodo della vita di Benjamin Franklin in cui partiva per una missione segreta in Francia mentre il destino dell'indipendenza americana era in bilico.

Franklin debutterà a livello mondiale con i primi tre episodi venerdì 12 aprile, dando il via a una stagione di otto episodi che promette di far riscoprire una delle figure più iconiche d'America (in passato interpretata anche da diversi attori, tra cui il compianto Tom Wilkinson).

La serie, prodotta dallo stesso Douglas, è basata sul celebre libro di Stacy Schiff, vincitore del premio Pulitzer, A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America. La serie limitata è pronta ad affascinare il pubblico con l'avvincente storia della missione diplomatica di Benjamin Franklin che si rivelò fondamentale per la Rivoluzione americana.

Grazie alla sua ineguagliabile arguzia, fama e ingegno diplomatico, l'obiettivo di Franklin nella serie sarà quello di persuadere una monarchia assoluta a sostenere la ricerca dell'indipendenza dell'America. Sarà divertente vedere come Douglas finirà per impersonare una figura chiave come quella del padre fondatore degli Stati Uniti d'America. I fan lo vedranno destreggiarsi in un labirinto di spie britanniche, informatori francesi e intrighi politici nel contesto dell'America coloniale del XVIII secolo, in modo da poter contribuire a forgiare l'alleanza franco-americana del 1778 e il trattato di pace con l'Inghilterra del 1783.

Il cast di Franklin comprende Noah Jupe, Thibault de Montalembert, Daniel Mays, Ludivine Sagnier, Eddie Marsan, Assaad Bouab, Jeanne Balibar e Theodore Pellerin, che interpretano alcuni dei personaggi chiave di questo periodo storico. Il dramma non si limita a mettere in luce i trionfi diplomatici di Franklin, ma si addentra anche nelle sfide personali e politiche che ha dovuto affrontare lungo il cammino.

La serie è stata creata da un team di autori pluripremiati, tra cui lo scrittore e produttore esecutivo Kirk Ellis, noto per John Adams, e Howard Korder, famoso per Boardwalk Empire, mentre la regia della serie è affidata a Tim Van Patten, vincitore di un Emmy e di un DGA Award. Franklin è una collaborazione tra ITV Studios America e Apple Studios.