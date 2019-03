Michael Douglas e Kathleen Turner di nuovo insieme ne Il metodo Kominsky

Erano una delle più famose e celebrate coppie del grande schermo negli anni '80, in film come All'inseguimento della pietra verde e La guerra dei Roses. Adesso due grandi star come Michael Douglas e Kathleen Turner si riuniranno nella seconda stagione della comedy targata Netflix, Il metodo Kominsky. Lo conferma Variety.

In Il metodo Kominsky Michael Douglas e Alan Arkin sono due amici che affrontano le inevitabili magagne della vita nel cuore di Los Angeles, una città che valorizza la giovinezza e la bellezza. Comicità ed emozioni ne Il metodo Kominsky, show composto da otto episodi e creato da Chuck Lorre.

Kathleen Turner interpreterà Ruth Bederman, ex moglie di Sandy (Michael Douglas) e madre di Mindy (Sarah Baker).

Inizialmente per il ruolo era stata pensata Jacqueline Bisset, salvo poi decidere di non caratterizzarlo d'origine francese e cambiare idea.

Michael Douglas e Kathleen Turner tornano a recitare insieme dopo aver lavorato in coppia ne All'inseguimento della pietra verde, che quest'anno celebra il 35° anniversario dall'uscita nelle sale. Parteciparono insieme anche alle riprese de Il gioiello del Nilo e alla commedia dark del 1989 La guerra dei Roses, diretta da Danny DeVito, anch'egli apparso nella prima stagione de Il metodo Kominsky.

Kathleen Turner è stata candidata all'Oscar per il film Peggy Sue si è sposata, diretto da Francis Ford Coppola. L'attrice è uno dei volti simbolo del cinema anni '80, periodo nel quale recitò anche in Brivido caldo di Lawrence Kasdan e L'onore dei Prizzi di John Huston, al fianco di Jack Nicholson.



La seconda stagione de Il metodo Kominsky include nel cast anche Jane Seymour e Paul Reiser.