Michael Douglas si trasforma in Benjamin Franklin nel trailer della nuova serie Apple TV+

In gioco c'è l'indipendenza dell'America nel trailer di Franklin, la nuova serie TV firmata Apple TV+ che racconta una delle sfide più importanti di Benjamin Franklin, basata sul romanzo di Stacy Schiff "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America".

A interpretare uno dei padri fondatori degli Stati Uniti in Franklin è Michael Douglas: un ruolo che non potrà che essere determinante in quanto l'attore rappresenterà sul piccolo schermo l'essenza degli Stati Uniti. Lontano dai contributi importanti che diede allo studio dell'elettricità, in Franklin il personaggio viene analizzato dal punto di vista politico e strategico. La serie, composta da otto episodi, racconta la lunga missione (ben 8 anni) di Benjamin Franklin in Francia dove progettò un'alleanza franco-americana finalizzata al sostegno dell'America durante la rivoluzione e la successiva indipendenza.

Dalle prime clip possiamo ammirare le fastose corti francesi, accese da tradimenti e intrighi, che faranno da sfondo alla missione di Franklin, considerata dagli storici come la più lunga operazione di un ambasciatore per la propria nazione. Dopo le prime foto di Douglas come Franklin, ecco l'atteso trailer della serie Apple TV+ che debutterà con i primi tre episodi sul servizio di streaming Apple il 12 aprile mentre i successivi cinque saranno disponibile ogni venerdì fino al finale di stagione del 17 maggio.

