Michael Douglass, Il Metodo Kominsky 3: a sorpresa spunta anche Morgan Freeman!

Il Metodo Kominsky 3 sarà l'ultima stagione dell'acclamata serie tv Netflix con protagonista Michael Douglass, e il primo trailer ufficiale svela un co-protagonista a sorpresa.

Come noto Alan Arkin non tornerà nei nuovi episodi, e infatti il trailer si apre al funerale del suo personaggio, l'irriverente Norman: in compenso però, il servizio di streaming on demand chiuderà col botto la produzione di Chuck Lorre, dato Michael Douglass avrà a che fare con nientemeno che Morgan Freeman. Tra le new entry del cast ci saranno anche Lisa Edelstein, Emily Osment, Graham Rogers e Haley Joel Osmento.

Per la sinossi ufficiale, nei prossimi episodi Sandy Kominsky (Michael Douglas) deve affrontare la tarda età senza il suo amico di lunga data Norman Newlander (Alan Arkin), recentemente scomparso: la vita per il protagonista diventa poi più complicata ancora con l'arrivo dell'ex moglie Roz Volander (Kathleen Turner), che giunge a LA per trascorrere del tempo con la figlia Mindy (Sarah Baker) e il suo fidanzato Martin (Paul Reiser). La terza stagione de Il Metodo Kominsky racconterà denaro, morte, amore, omicidio e sogni che diventano realtà. In altre parole, le solite cose.

Tutti e sei gli episodi della terza e ultima stagione usciranno su Netflix da venerdì 28 maggio. Cosa ne pensate? Siete fan della serie? Ditecelo nei commenti!