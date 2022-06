Michael Douglass si trasforma in Benjamin Franklin nella prima foto della serie Apple!

Pochi istanti fa è stata pubblicata la prima immagine ufficiale della nuova serie Apple TV Plus Franklin, che vedrà il premio Oscar Michael Douglass nei panni di Benjamin Franklin, il più famoso tra i Padri Fondatori degli Stati Uniti d'America.

La nuova serie limitata di Apple TV+, basata sul libro "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" del vincitore del Premio Pulitzer Stacy Schiff, sarà composta da otto episodi e racconterà Benjamin Franklin nei suoi 70 anni, quando si troverà di fronte ad una delle più grandi scommesse della sua prolifica carriera: convincere la monarchia assoluta della Francia a sostenere il piccolo esperimento della nuova democrazia americana.

"Grazie alla sua fama, al suo carisma e al suo ingegno, Franklin è riuscito a superare le spie britanniche, gli informatori francesi e l'ostilità dei suoi compatrioti", recita il comunicato stampa di Apple, "il tutto mentre progettava l'alleanza franco-americana del 1778 e la pace definitiva con l'Inghilterra del 1783. Queste imprese rappresentano il servizio più importante che Benjamin Franklin ha reso al suo paese, imprese senza le quale l'America non avrebbe vinto la Rivoluzione".

Franklin è scritto e prodotto da Kirk Ellis e diretto da Tim Van Patten, che sarà anche produttore esecutivo insieme a Michael Douglas, Richard Plepler e Tony Krantz. "Quando Richard Plepler, Tim Van Patten e io abbiamo iniziato a parlare di possibili attori per interpretare Franklin, solo un nome è venuto fuori: Michael Douglas. Riuscire a coinvolgerlo è stato come vincere alla lotteria", ha detto Krantz. "Michael non ha interpretato Franklin, è diventato Franklin: ha trasformato la sua fisicità, la sua voce, la sua cadenza. E il suo umorismo è così divertente... Penso che le persone vedranno una delle più grandi performance di Michael Douglas di sempre in questo progetto".

Ricordiamo che nel cast di Franklin ci sarà anche Noah Jupe, star della saga di A Quiet Place. La serie non ha ancora una data d'uscita, quindi continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti.