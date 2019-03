Michael Ealy & Mark Webber entrano nel cast di Stumptown

Ci sono due nuove aggiunte al cast della prossima serie televisiva drammatica Stumptown, al fianco dell'attrice Cobie Smulders.

Stando a TV Line, nel cast della serie sono entrati Michael Ely (The Following) e Mark Webber (Scott Pilgrim vs. the world). Secondo le indiscrezioni, Ely interpreterà un poliziotto di nome Miles Hoffman mentre Webber sarà Grey McConnell, miglior amico della protagonista e potenziale interesse sentimentale.

Scritto da Jason Richman, Stumptown è ispirato ai romanzi grafici pubblicati da Oni Press e racconta le vicende di Dex Parios, un veterano dell'esercito forte, assertivo e antipatico, che lavora come P.I. a Portland, in Oregon.



Con una storia personale travagliata alle spalle, Dex (Smulders) ha soltanto sé stesso su cui fare affidamento e risolve i problemi degli altri chiudendo un occhio sui suoi.



Jason Richman sarà produttore esecutivo dello show, con Ruben Fleischer e David Bernad nel team produttivo.

La serie sarà prodotta dalla ABC.