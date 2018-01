Michael Emerson di Arrow rivela che doppiare il Joker è stata un'impresa intimorente

Prima di diventare il principale antagonista della sesta stagione di Arrow (Lost, Saw) ha avuto una carriera davvero lunga, durante la quale ha interpretato una moltitudine di personaggi anche piuttosto impegnativi. Il più difficile, a quanto pare, è stato però il...

Come i fan già sapranno, l’attore ha infatti prestato la propria voce al Principe Clown del Crimine nel film d’animazione intitolato “Batman: The Dark Knight Returns”, basato sull’omonima miniserie a fumetti realizzata da Frank Miller, Klaus Janson e Lynn Varley.



Conscio del rapporto fra il suo personaggio ed il pubblico, l’attore ha raccontato un simpatico aneddoto risalente a qualche anno fa: “Quel bagaglio è pesantissimo, soprattutto quando osi prestare la tua voce al Joker in questa fase del gioco. Quel personaggio è ormai un’icona a livello globale ed è stato interpretato con successo da una lunga serie di star. È stato intimorente. Pensavo ‘Dovrei togliermi queste cuffie e fuggire a gambe levate perché non sono sicuro di potercela fare’, ma ho rimesso la questione nelle mani delle alte sfere perché la produzione ha degli standard molto elevati. Sanno bene quello con cui hanno a che fare.”



“È stato uno dei ruoli più difficili che mi siano mai stati affidati. Avevano delle idee piuttosto chiare per certe battute. E questo non include solo le parole, ma anche le risate o le urla, e così via. Vogliono che tutto sia fatto alla massima velocità. Esci a pezzi dallo studio di registrazione.”



Il prossimo supervillain interpretato da Emerson, Cayden James, è molto più discreto del Joker, visto che è rimasto per lungo tempo nell’ombra dell’organizzazione Helix, prima di ucire allo scoperto e mettere in atto il proprio piano: un progetto che ha distrutto il Team Arrow e rischia di fare lo stesso alla già problematica Star City.

