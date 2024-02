Michael Fassbender star della serie tv thriller di George Clooney? Cosa dovete sapere

Michael Fassbender potrebbe recitare da protagonista nella prossima serie televisiva thriller The Department, diretta da George Clooney. L'attore e regista premio Oscar è pronto a tornare dietro la macchina da presa e avrebbe scelto proprio la star di X-Men come volto principale del suo nuovo progetto televisivo.

Secondo quanto riporta Variety, la serie dovrebbe essere girata in primavera a Londra ed è stata ordinata da Showtime. The Department si basa sulla serie tv francese The Bureau, spy story di successo creata da Eric Rochant.



Nella serie originale, Mathieu Kassovitz è un membro di un ramo clandestino dei servizi segreti francesi, che torna alla base dopo una missione di sei anni a Damasco, in Siria. Sarebbe proprio Fassbender il deputato a recitar nel ruolo che nella versione francese è di Kassovitz.

Lo show di Canal+ ha avuto grande successo in Francia e ora Clooney spera di replicare con una versione anglofona ambientata nel Regno Unito. Su Everyeye trovate la recensione di The Killer, l'ultimo film di David Fincher con Michael Fassbender protagonista.



The Department sarà prodotta da Smokehouse Pictures di Clooney e Grant Heslov, nonché da 101 Studios di proprietà di Taylor Sheridan, colui che ha creato la celebre serie tv Yellowstone.

Se le riprese dovessero iniziare realmente in primavera potrebbero essere cambiati i piani di Fassbender, annunciato nel nuovo film di Steven Soderbergh Black Bad con protagonista Cate Blanchett.

Nonostante sia uno degli attori più famosi al mondo, spesso Michael Fassbender è scambiato per Ewan McGregor e l'attore di 12 anni schiavo ha dichiarato di aver spesso firmato autografi a nome del collega.