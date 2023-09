Michael Gambon, ricordate la spericolata comparsa in Top Gear?

Michale Gambon è purtroppo venuto a mancare oggi 28 settembre 2023: il talentuoso attore viene subito collegato a Harry Potter, Maigret e The Shining Detective, ma in quanti ricordano le sue apparizioni in Top Gear?

Nel 2022, infatti, Gambon ha sperimentato un circuito di prova a bordo di una Suzuki Liana, guidando il veicolo con una tale frenesia da svoltare l'ultima curva... soltanto su due ruote! A ripercorrere l'evento è anche il canale YouTube dello show. "Guarda l'ormai famigerato giro di Star in a Reasonably Pried Car, che ha portato all'ultima curva della pista di prova di Top Gear; inoltre, prende il nome dal brillante attore Sir Michael Gambon. Guarda quando sale a bordo della vecchia Suzuki e procede – incredibile a dirsi – su due ruote!".

Jeremy Clarkson ha definito il controllo dell'auto come "spettacolare", soprattutto perché l'attore ha completato il giro soltanto in un minuto e 55 secondi: ecco perché la curva, da quel momento in poi, avrebbe preso il nome di Gambon Corner, o più semplicemente Gambon.

Per chi non conoscesse Top Gear, si tratta di un programma televisivo che tratta di automobili. Divenuto popolare non soltanto grazie alla qualità dei contenuti, ma anche (e soprattutto) per lo stile umoristico e sarcastico che l'ha sempre caratterizzato, il format avrebbe ben presto allargato il raggio di spettatori e conquistato prestigiosi premi – come l'Emmy Award e il BAFTA. Tra i conduttori storici, ricordiamo Richard Hammond, Matt LeBlanc, Sabine Schmitz e Chris Harris.

