Michael Hirst, il creatore di Vikings produrrà un nuovo show: The Plague Year

History Channel è a lavoro su alcune nuove miniserie drammatiche e sembra ormai certo che il creatore di Vikings Michael Hirst troverà spazio con una nuova produzione intitolata The Plague Year.

La serie è descritta come un ritratto della Londra del 1665, durante uno dei peggiori focolai di tutti i tempi della peste bubbonica. Mentre i londinesi fuggono in massa dalle proprie abitazioni, quelli che rimangono in città, per scelta o per necessità, cercano di sopravvivere in uno scenario apocalittico dove ormai tutto ciò che ti circonda è andato in frantumi.

"History Channel è a lavoro su nuove produzioni abbracciano le nostre radici con miniserie storiche che colpiranno il nostro pubblico e saranno incentrate sui grandi momenti della nostra storia", ha affermato Eli Lehrer, vicepresidente esecutivo e direttore generale di History Channel. "Non vediamo l'ora di collaborare di nuovo con il brillante Michael Hirst e di collaborare con Ric Burns e i nostri A + E Studios per fornire contenuti che intrattengano, illuminino e coinvolgano la curiosità dei nostri spettatori sul passato. Nonostante il nostro marchio sia improntato al passato, ci stiamo evolvendo, concentrandoci sulla nostra eredità nelle serie limitate e sui grandi eventi, inclusi progetti interamente commissionati e co-prodotti".

