Michael Imperioli scelto come co-protagonista della serie tv Lincoln

Deadline riporta che l'ex star de I Soprano, Michael Imperioli, è stata scelta come co-protagonista della serie tv Lincoln, adattamento del romanzo Il collezionista di ossa (The Bone Collector), scritto da Jeffrey Deaver. Imperioli torna in un ruolo di primo piano sul piccolo schermo e affiancherà Russell Hornsby nel cast.

La storia di Lincoln ruota attorno al personaggio di Lincoln Rhyme, un criminologo forense che subisce un terribile incidente. Lincoln farà coppia con un poliziotto, Nick Sellitto, con il quale si mette sulle tracce di un serial killer e inizia a indagare su altri casi molto importanti.

Michael Imperioli è noto soprattutto per il ruolo di Christopher Moltisanti nella serie HBO, I Soprano, e in questo nuovo show interpreterà il detective della NYPD, Nick Sellitto, che nella serie è l'attuale partner di Lincoln Rhyme mentre nel libro è l'ex compagno di lavoro.

Il materiale dal quale è stato tratto l'episodio pilota è legato al film del 1999, Il collezionista di ossa, co protagonisti Angelina Jolie e Denzel Washington, diretti da Phillip Noyce.

VJ Boyd e Mark Bianculli scriveranno il pilot per Universal Television e Sony Pictures Television.

Grazie alla sua interpretazione in I Soprano, Michael Imperioli è stato premiato con un Emmy Award; la sua filmografia comprende molte collaborazioni importanti, fra cui quelle con Martin Scorsese ne Quei bravi ragazzi e Spike Lee in Jungle Fever.