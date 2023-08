Michael Jackson, ci sono clamorose novità sulla storia di abusi al centro della serie HBO

Il documentario su Michael Jackson Leaving Neverland è accusato per i presunti abusi sui protagonisti, ma, quattro anni dopo, la dinamica appare più viva che mai: in particolare, Wade Robson e James Safechuck hanno ottenuto l'approvazione di una corte d'appello della California per portare le accuse di abuso a processo.

"I querelanti avevano tutto il diritto che gli imputati li proteggessero dal pericolo del tutto prevedibile di essere lasciati soli con Jackson" hanno dichiarato i giudici, i quali si sono schierati a favore di Robson e Safechuck. Una nuova sentenza, infatti, ha stabilito che le società di Jackson possono ritenersi responsabili per la cattiva condotta del cantante.

Robson, di 40 anni, sostiene che gli abusi da parte di Jackson a Neverland risalgano al 1990, mentre Safechuck evidenzia la sua permanenza a Parigi nel 1988. "Nella camera d'albergo di Jackson" ha ricordato l'opinione, "Jackson ha detto a Safechuck che avrebbe cambiato la sua vita, mostrandogli come masturbarsi. Jackson l'ha dimostrato prima su se stesso, poi l'ha fatto provare a Safechuck".

Ad aggiungere altri dettagli è Mariano Quindoy, amministratore immobiliare che ha lavorato a Neverland: ci sono stati "diversi episodi di attività sospette", tra cui "trovare la biancheria intima di Jakcson e del querelante accanto al suo letto. Ha altresì assistito a Jackson mentre metteva la mano sui pantaloncini del querelante, quando i due si trovavano nella vasca idromassaggio".

In definitiva, "La domanda in questo caso è se Michael Jackson, in quanto burattinaio delle due società da lui posseduto, avrebbe potuto adottare misure economicamente vantaggiose per evitare il danno che i querelanti affermano di aver sperimentato. La risposta è sì, perché Jackson avrebbe potuto trattenersi".

Da parte sua, Jonathan Steinsapir (avvocato dell'eredità di Jackson) si dichiara "deluso dalla decisione della Corte" e rimane "pienamente fiducioso che Michael sia innocente". Era il gennaio 2020 quando tre fan club francesi fecero causa a Leaving Neverland.