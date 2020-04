Michael Jordan fa centro: 5,3 milioni di spettatori per la première di The Last Dance

Michael Jordan si è ritirato ormai da diversi anni anni ma il suo appeal non è mai calato. Lo dimostrano gli ascolti su ESPN della docuserie The Last Dance, in grado di attirare circa 5,3 milioni di spettatori nella sua serata d'esordio sul noto network sportivo. Con questo risultato The Last Dance è il doc più visto nella storia della rete.

Il risultato di The Last Dance supera di gran lunga i 3,6 milioni di spettatori che videro You Don't Know Bo: The Legend of Bo Jackson nel 2012. Tra ESPN e ESPN 2, le due ore di trasmissione hanno fatto registrare una media di 6,1 milioni di spettatori, di cui 3,5 milioni nella fascia d'età 18-49 anni.



Su ESPN la prima puntata ha attirato 5,7 milioni di spettatori mentre la seconda circa 5 milioni. Si tratta dei contenuti più visti su ESPN dal 2004. La zona che ha riscontrato maggior numero di spettatori è ovviamente Chicago, seguita da Raleigh-Durham, Norfolk, Charlotte e Greensboro. L'uscita di The Last Dance è stata anticipata di due mesi per coprire la mancanza di show sportivi su ESPN a causa della pandemia di Coronavirus.

La docuserie segue la stagione 1997-98 dei Chicago Bulls durante l'era di Michael Jordan, Scottie Pippen e il coach, Phil Jackson. Quell'anno si concluse con il secondo three-peat consecutivo e il sesto campionato vinto in otto anni.

Michael Jordan negli anni '90 divenne famoso anche cinematograficamente per la sua partecipazione da protagonista al film Space Jam.

In lavorazione Space Jam 2 con LeBron James al posto di Michael Jordan. Negli ultimi mesi sono state pubblicate anche le immagini delle scarpe Nike ispirate al sequel.