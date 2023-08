Michael K. Williams, 10 anni di carcere per lo spacciatore di eroina che ne causò la morte

È arrivata la condanna ufficiale di uno degli spacciatori che fornirono droga all'attore Micheal K. Williams e ne provocò la morte nel 2021: si parla di 10 anni di reclusione.

Il condannato è Irvin Cartagena, uno degli accusati insieme a Hector Robles, Luis Cruz, e Carlos Macci. La condanna di quest'ultimo, arrivata invece alla fine di Luglio, è di due anni di reclusione e tre di libertà vigilata.

Michael K. Williams è deceduto a causa di un'overdose e intossicazione dagli effetti combinati di eroina, cocaina fentanil e p-fluorofentanil il 6 Settembre 2021. L'attore è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento a New York.

La carriera di Williams è stata ricca di ruoli potenti e coinvolgenti. Lo ricordiamo ad esempio per il ruolo di Omar Little in The Wire (HBO). Uno degli ultimi titoli in cui compare l'attore è Surrounded, film che vede Letitia Wright protagonista sotto la direzione di Anthony Mandler. Lo scorso giugno i due hanno infatti ricordato il collega Michael K. Williams condividendo la loro esperienza sul set. Lo hanno descritto come un 'grande artista', un qualcuno da cui apprendere sempre e con cui condividere 'grandi ricordi', ma anche come un 'grande amico'. Ricordiamo anche il suo Albert in Boardwalk Empire, o quello di Leonard Pine nella serie Hap & Leonard.