Michael K. Williams: arrestate quattro persone collegate alla morte dell'attore

Nel corso delle ultime ore è stato comunicato l'arresto di circa quattro individui che secondo le indagini sarebbero collegati alla morte di Michael K. Williams. Il celebre attore di The Wire e Boardwalk Empire è rimasto ucciso lo scorso settembre da un'overdose ed è poi stato ritrovato nel suo appartamento a Brooklyn. Aveva solamente 54 anni.

Tra gli arrestati c'è anche Irvin Cartagena, l'uomo che è stato beccato dalle telecamere di sicurezza della polizia di New York a vendere la droga che ha poi portato al decesso di Michael K. Williams; l'uomo adesso rischia fino a 40 anni di reclusione, più altri 20 anni per i fatti legati alla morte dell'attore. "Questa è una crisi per la salute pubblica. E deve essere fermata. Agli oppiacei mortali come fentanyl ed eroina non importa chi sei o quali risultai hai raggiunto nella vita. Soddisfano soltanto una dipendenza che conduce inevitabilmente alla tragedia", ha dichiarato il procuratore distrettuale di Manhattan Damian Williams.

La popolarità di Williams era dovuta principalmente ai ruoli di Omar Little e Albert 'Chalky' White interpretati rispettivamente in The Wire e Boardwalk Empire; proprio nell'anno della sua morte, inoltre, l'attore era stato candidato agli Emmy come Miglior attore non protagonista in una serie drammatica grazie alla prova offerta in Lovecraft County.

Per quanto riguarda il grande schermo, vanno sicuramente ricordate le interpretazioni di Williams come ad esempio in 12 Anni Schiavo, ma anche in film come Snitch, Anarchia - La Notte del Giudizio e Vizio di Forma, nonché la sua unica apparizione nel Marvel Cinematic Universe nel film L'Incredibile Hulk. L'attore, inoltre, prese parte a Solo: A Star Wars Story ma fu tagliato in fase di montaggio.

Già le prime indicazioni al momento del ritrovamento del corpo senza vita dell'attore lasciavano intendere a una morte dovuta a un'overdose di sostanze stupefacenti.