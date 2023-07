Michael K. Williams: condannato lo spacciatore collegato alla morte della star

È arrivata la condanna per lo spacciatore coinvolto nella scomparsa dell'attore Michael Kenneth Williams, ritrovato senza vita il 6 settembre 2021 a causa di un'overdose. Williams era conosciuto per le sue partecipazioni a serie come The Wire, Boardwalk Empire e diversi lungometraggi per il grande schermo.

Carlos Macci, 72 anni, arrestato con l'accusa di traffico di stupefacenti, è stato condannato a 2 anni e mezzo di reclusione:"Vorrei dire, Vostro Onore, che mi dispiace per quello che è successo" avrebbe dichiarato Macci davanti alla corte.



Oltre alla pena detentiva, Macci dovrà scontare tre anni di libertà vigilata, di cui un anno da trascorrere all'interno di una struttura per il trattamento contro la droga. Macci si era dichiarato colpevole delle accuse che includevano lo spaccio di stupefacenti e cospirazione per possesso. Il corpo di Williams venne ritrovato senza vita nel suo appartamento di Brooklyn.



L'attore morì per 'intossicazione acuta dagli effetti combinati di fentanyl, p-fluoro-fentanyl, eroina e cocaina' secondo quanto riportato dall'Office of Chief Medical Examiner di New York.



Il creatore di The Wire David Simon ad inizio mese scrisse una lettera al giudice di Manhattan per chiedergli clemenza nei confronti di Macci:"Quello che è successo a Mike è una tragedia dolorosa. Ma so che Michael guarderebbe alla vita disfatta e desolata del signor Macci e saprebbe due cose con certezza: primo, che è stato Michael ad avere la piena responsabilità di quello che è successo". Dominic Dupont, nipote di Williams, è convinto che Macci avrebbe cambiato la propria vita:"Mi pesa molto vedere qualcuno nella situazione in cui si trova. Capisco cosa significhi essere influenzato dal sistema".



Michael Kenneth Williams è morto il 6 settembre 2021 ed era principalmente conosciuto per i ruoli di Omar Little in The Wire e Albert 'Chalky' White in Boardwalk Empire.