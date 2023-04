Michael K. Williams, lo spacciatore che gli vendette la droga si dichiara colpevole

Lo spacciatore che vendette il letale mix di eroina e fentanyl alla star di The Wire e Boardwalk Empire Michael Kenneth Williams si è dichiarato colpevole in tribunale a New York, secondo quanto riportano i media internazionali. L'attore è deceduto a soli 54 anni a causa di un'overdose accidentale nella sua abitazione a Brooklyn.

Lo spacciatore Irvin Cartagena è stato accusato di aver venduto la droga a Williams il 5 settembre 2021 a New York.

Comparso in aula mercoledì, Cartagena si è dichiarato colpevole del reato di "spaccio e possesso con l'intento di spacciare analogo al fentanyl, fentanyl ed eroina".



La sentenza arriverà entro fine anno e Cartagena rischia fino a un minimo di cinque anni di prigione. L'uomo era stato arrestato nel febbraio 2022 dopo un'indagine approfondita grazie a filmati e altre fonti che mostravano Cartagena e i suoi complici impegnati ancora nell'attività di spaccio dopo la morte dell'attore. Su Everyeye trovate 10 film per omaggiare Michael Kenneth Williams.



In quel periodo Williams stava girando Lovecraft Country per la HBO quando il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nel suo appartamento di New York.

L'autopsia ha stabilito che Michael Kenneth Williams è deceduto per un'overdose accidentale causata dagli effetti combinati di fentanyl, eroina e cocaina.

L'attore era noto per le sue partecipazioni a serie come The Wire, Boardwalk Empire, Hap and Leonard e film come Vizio di forma, Gone Baby Gone e L'incredibile Hulk.