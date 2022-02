Michael Keaton trionfa ai SAG 2022 ma si fa attendere: 'Scusate il ritardo, ero in bagno'

La cerimonia di premiazione dei SAG Awards 2022 non poteva non essere influenzata dalla difficile situazione dell'Ucraina e così Michael Keaton, vincitore della statuetta per il Miglior Attore con Dopesick, dopo essersi fatto attendere sul palco, ha deciso di dedicare il suo premio al collega Volodymyr Zelensky.

Per quelli che non lo sapessero, l'attuale Presidente della Repubblica Ucraina è stato un noto attore comico prima di approdare alla più alta carica del paese dell'Europa orientale. É stato il protagonista della serie Servitore del Popolo, in cui un professore di storia finisce con diventare suo malgrado un amatissimo Presidente che dichiara guerra alla corruzione e alle disparita e sembra che, proprio questo show abbia ispirato la sua parabola nel mondo della politica.

Giunto a ritirare il suo premio dalle mani di Salma Hayek con un po' ritardo sul palco dei SAG Awards per via di qualche piccolo problema intestinale, Michael Keaton evidentemente commosso ha detto: "Grazie a tutti, scusate il ritardo, ero in bagno. É tutto così fantastico, grazie ancora! Sono davvero grato".

E dopo aver riconosciuto le molteplici difficoltà che si incontrano nell'iniziare la carriera da attore e le notevoli disparità economiche esistenti nel mondo ha aggiunto: "Voglio dedicare questo premio al mio collega Zelensky che merita di essere menzionato stasera per la sua eroica battaglia".

L'attore con un po' di commozione ha aggiunto: "E poi voglio dedicare questo premio a mia sorella e mio nipote, morti a causa della loro dipendenza da droga".

Intanto Michael Keaton è pronto a tornare come Batman, secondo quanto riportato ha filmato un contratto multi-film con la Warner Bros che lo porterà ad essere ancora una volta il celebre Cavaliere Oscuro della DC.