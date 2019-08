Michael Mosley di Ozark si unisce a Titans 2 nel ruolo di Doctor Light

In attesa di conoscere la data ufficiale della release su DC Universe, le fila del cast dell'attesissima seconda stagione di Titans continuano a infoltirsi con interessanti new entry, come l'ultimo Michael Mosley (Ozark), che nella serie vestirà i panni dell'inedito e intrigante Doctor Light.

Al momento non si conoscono i dettagli sul personaggio né come andrà ad inserirsi nella trama dei nuovi episodi, dunque le relazioni e le dinamiche con Robin, Starfire e gli altri vecchi e nuovi protagonisti della serie, ma già il fatto che la sua figura sia contemplata nei piani della storia della seconda stagione non è un buon auspicio per i Titani.



Il Doctor Light è un supercriminale minore della DC Comics, apparso per la prima volta in Justice League of America #12 nel 1962. Nel corso degli anni e della sua storia editoriale, nei panni del villain si sono susseguiti due personaggi, ed esattamente Arthur Light e Jacob Finlay. Non è ancora chiaro quale delle due iterazioni andrà a interpretare Mosley.



Tra le altre new entry di Titans 2 troveremo anche Iain Glen nei panni di Bruce Wayne, Esai Morales come Deathstroke, Joshua Orpin come Superboy e Drew Van Acker nel ruolo di Aqualad. I nuovi episodi dovrebbero arrivare in autunno.