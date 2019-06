Michael Rooker annunciato nel cast della serie Amazon su La Torre Nera!

Amazon sembra voler fare le cose sul serio con l'adattamento del La Torre Nera, la celebre serie di romanzi di Stephen King in bilico tra western e fantasy. Se poco ancora ci è dato sapere sulla serie in sé, infatti, il cast sembra promettere davvero bene.

All'annuncio della star di Game of Thrones Jerome Flynn è seguito oggi quello dello Yondu di Guardiani della Galassia: Michael Rooker si unirà al cast de La Torre Nera, in un ruolo non ancora precisato.

Rooker, famoso presso il grande pubblico principalmente per il ruolo del patrigno di Peter Quill nei film del Marvel Cinematic Universe, è attualmente nelle sale anche con Brightburn, prodotto proprio dal regista dei Guardiani James Gunn.

La serie Amazon, che si propone l'obbiettivo di regalare al pubblico un adattamento che riscontri più gradimento di quello cinematografico del 2017 con Matthew McConaughey e Idris Elba, dovrebbe essere composta da 13 episodi e, stando a quanto trapelato finora, non dovrebbe seguire in ordine cronologico le vicende narrate nei libri di Stephen King. Le riprese sono iniziate lo scorso aprile e si stanno svolgendo principalmente in Croazia, almeno per quanto riguarda il pilot.

Non solo Rooker e Flynn, comunque: della serie farà parte anche Sam Strike, al quale è stato affidato proprio il ruolo del protagonista Roland Deschain.