Michael Rooker e quello spoiler su The Walking Dead rivelato a James Gunn

Nonostante l'espressa richiesta da parte di AMC, all'epoca, di mantenere segreto un dettaglio importante come la morte di un personaggio, Michael Rooker, nel cast di The Walking Dead fino al 2013, ha raccontato di aver subito divulgato la notizia, con il più classico degli spoiler. Lo disse infatti a James Gunn, regista di Guardiani della Galassia.

Dopo aver appresto che il suo personaggio, Merle Dixon, sarebbe stato ucciso nell'episodio This Sorrowful Life della terza stagione dell'apocalisse zombie, Rooker informò subito il regista che avrebbe potuto partecipare al film Marvel, in cui avrebbe interpretato l'alieno dalla pelle blu Yondu.

"Ho chiamato James Gunn e ho detto: Posso fare Yondu ora" ha raccontato l'attore al GalaxyCon di Richmond quando gli è stato chiesto della sua reazione alla morte di Merle. "Ero all'aeroporto e James e io avevamo appena parlato, e ci eravamo detti: Oh cavolo, questa cosa di The Walking Dead è ancora in corso. Girerai il film proprio durante le riprese della stagione. E così avrei interpretato un altro ruolo in Guardiani della Galassia."

Michael Rooker stava così cercando un modo per dedicare il poco tempo libero al film di Gunn, in un ruolo minore, prima di tornare nei panni di Merle, quando ha ricevuto un messaggio con la comunicazione che il suo personaggio in The Walking Dead sarebbe morto. "Ho guardato le date, e mi hanno detto: Questo è un segreto. Non dirlo a nessuno. Non farlo sapere a nessuno. Ho detto, Assolutamente, nessun problema! Ho abbandonato quella conversazione e ho subito chiamato: Ehi Gunn, indovina un po'? Mi hanno appena ucciso, amico. Posso fare Yondu."

L'attore ha provato poi a giustificarsi: "Chiedo scusa, AMC, ho tradito, l'ho detto a James Gunn. Spero non vi dispiaccia, ma ho tenuto la mia stupida bocca chiusa per mesi fino a quando la cosa è andata in onda. Attori, non fatelo. Ma io dovevo cercare lavoro. Amico, non mi pagano per stare seduto senza fare niente."

Intanto il pubblico è in delirio dopo l'ultimo episodio di The Walking Dead, che ha riservato alcuni scioccanti avvenimenti.