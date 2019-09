Michael Rosenbaum è Flash in una fan art di Crisi sulle Terre Infinite

In Crisi sulle Terre Infinite vedremo una quantità quasi disorientante di supereroi in più versioni alternative: nonostante ciò, però, qualcuno c'è rimasto male per alcune assenze di peso e ha deciso di rimediare utilizzando un po' di fantasia e di Photoshop.

I fan di Smallville, infatti, sono rimasti soddisfatti a metà dai personaggi annunciati per il crossover: da un lato la gioia di poter finalmente rivedere Tom Welling nei panni di Superman, dall'altra la delusione di dover rinunciare a riabbracciare il Lex Luthor di Michael Rosenbaum.

Non tutti, però, ricordano che l'attività di Rosenbaum in orbita DC non si sia limitata alla sola nemesi di Clark Kent: l'attore prestò infatti la voce anche alla versione animata di Wally West, fratello minore di Iris nella serie TV The Flash. Ecco allora che un fan dotato di buona memoria ha pensato di prendere il faccione di Rosenbaum e farne una versione di Flash ispirata al personaggio interpretato da Grant Gustin (che, per inciso, sarà presente in Crisi sulle Terre Infinite).

Chissà se Rosenbaum apprezzerà la dimostrazione d'affetto! L'attore, un po' di tempo fa, aveva anche spiegato le motivazioni che l'hanno portato a non far parte dell'ambiziosissimo crossover dell'Arrowverse. Chissà che dalle parti di The CW non colgano comunque l'assist per il futuro: i fan rivogliono Michael Rosenbaum, che sia Lex Luthor, Flash o chi per loro.