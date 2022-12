Michael Rosenbaum sarà Lex Luthor nel DCU? La star di Smallville si fa avanti!

Non solo Superman. Con l'addio di Henry Cavill, sono partite le speculazioni dei fan su chi interpreterà Clark Kent e tutti gli altri personaggi dei fumetti DC nelle prossime pellicole sviluppate da James Gunn e Peter Safran.

Nelle ultime ore, ad attirare l'attenzione è stato niente meno che la star di Smallville Michael Rosenbaum, che ha interpretato Lex Luthor nell'iconica sere televisiva ideata da Alfred Gough e Miles Millar, andata in onda per dieci stagioni dal 2001 al 2011.

Infatti, Rosenbaum è intervenuto su Twitter per rispondere al post condiviso dall'utente @kamkenobi, che vi lasciamo in calce alla notizia.

"Spero di essere preso in considerazione. :) Voglio dire, l'ho interpretato per 7 anni. A meno che voi ragazzi non abbiate problemi con lui", le parole dell'attore.

Rimanendo in tema DC, James Gunn ha recentemente dichiarato che il suo DC Universe sarà un bilanciamento di eroi conosciuti e non, con gli eroi più conosciuti che quindi si alterneranno a quelli meno noti. Per ora, sappiamo che lo stesso Gunn è al lavoro su un film di Superman, che racconterà le avventure di un giovane Clark Kent. Chissà se proprio in quel film verrà introdotto il nuovo Lex Luthor e se sarò proprio Rosenbaum ad interpretarlo.

Ma voi cosa né pensate? Diteci la vostra qui sotto nei commenti!