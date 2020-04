Michael Rosenbaum di Smallville dice la sua sulla Snyder Cut di Justice League

Dopo aver visto la reunion di Lex Luthor di Smallville con Tom Welling, vi segnaliamo questo tweet condiviso da Michael Rosenbaum in cui parla dell'attesa Snyder Cut del film Justice League.

Gli appassionati dei fumetti e dei personaggi DC sono in trepidante attesa di vedere per la prima volta la versione di Zack Snyder del film in cui sono presenti Wonder Woman, Batman, The Flash e Aquaman. I fan sono molto attivi sui social, per cercare di spingere la Warner Bros a pubblicare questa versione del film uscito nei cinema italiani il 16 novembre del 2017. In calce alla notizia potete trovare un messaggio condiviso da Michael Rosenbaum, che commenta così questa versione: "Con tutto questo hype che ha accumulato, spero che sia molto meglio rispetto al film originale. Punto. Comunque non ho mai visto il film originale, non ho visto un film di Batman dalla saga con Christian Bale. Però mi sono piaciuti Dawn of The Dead e 300...".

Non sappiamo cosa decideranno i dirigenti di Warner Bros, non rimane che aspettare per scoprire se i fan riusciranno a convincerli a pubblicare questa nuova versione del film. Nel frattempo se cercate altre interviste con l'interprete di Lex Luthor vi segnaliamo questo commento dell'attore presente in Smallville riguardo a Crisi sulle Terre Infinite.