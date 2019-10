Michael Rosenbaum e Tom Welling di nuovo insieme dai tempi di Smallville in un nuovo video

In questa inaspettata reunion tra Michael Rosenbaum e Tom Welling non c'entra nulla l'attesissimo Crisi sulle Terre Infinite della CW, crossover dell'Arrowverse dove rivedremo proprio Welling nei panni di Clark Kent, ma soltanto un viaggio verso il Wizarding World in occasione di un evento chiamato "Smallville Nights".

Il video è sbarcato sul profilo Instagram dell'ex-interprete di Lex Luthor nella serie cult della CW qualche giorno fa, girato direttamente dallo smartphone dell'attore. Lo vediamo inquadrarsi con la fotocamera frontale e alzare lentamente il dispositivo sopra la sua testa, fino a superare il cappellino e inquadrare l'uomo che sedie proprio alle sue spalle, anche lui con in testa un cappellino sotto il quale scopriamo esserci un Tom Welling abbastanza sorpreso di essere ripreso, tanto che Rosenbaum abbassa immediatamente lo smartphone (ma dovrebbe essere tutto costruito di proposito).



I due nella vita reale sono davvero molto amici, ma in termini di visibilità via social sono poche le occasioni in cui si sono ripresi insieme o hanno condiviso dei momenti, storie o foto nei rispettivi profili. Questa è una di quelle rare occasioni e infatti i fan di Smallville sono rimasti davvero felici di vedere i due interpreti nuovamente vicini.



È comunque bene ricordare che il Lex Luthor di Michael Rosenbaum non comparirà in Crisi sulle Terre Infinite, che andrà in onda sulla CW a partire dal prossimo dicembre.