Michael Sheen sulle difficoltà del realizzare una seconda stagione di Good Omens

I fan la vorrebbero. Amazon la vorrebbe. Ma che ne pensano Neil Gaiman e il cast di Good Omens di una possibile seconda stagione? Ce lo rivela Michael Sheen.

La prima stagione di Good Omens, la serie tv di Amazon Prime Video con protagonisti David Tennant e Michael Sheen, e tratta dall'opera di Neil Gaiman e Terry Pratchett, è stata un successo per la piattaforma streaming che l'ha ospitata (qui, se volete, potete trovare le nostre impressioni al riguardo).

Proprio per questo, una seconda stagione dello show è chiesta sempre più a gran voce dai fan, che vorrebbero rivedere in azione il duo composto da Aziraphale (Sheen) e Crowley (Tennant).

Ma è proprio Sheen a rivelare quanto potrebbe essere complicato realizzarla.

"Purtroppo la decisione non dipende da me. Non ne ho assolutamente idea. So che c'è parecchio interesse al riguardo, e so che molti dei fan di Good Omens vorrebbero che ci fosse ancora qualcosa, ma la difficoltà sta nel fatto che il materiale base consiste solo di un libro, scritto da Neil e Terry, e questa serie è stata il frutto di un lavoro appassionato da parte di Neil".

Ed elabora: "Se ci dovesse essere effettivamente un continuo, sarebbe difficoltoso da gestire per Neil, perchè non c'è Terry e perchè fondamentalmente si trattava della visione di entrambi".

Eppure, Sheen conclude: "Ma chi può saperlo? Vedremo. Ma non spetta a me dirlo".

Intanto, Gaiman aveva precedentemente condiviso alcune idee per un possibile sequel mai realizzato dell'opera, già inserite nella prima stagione dell'adattamento di Amazon.