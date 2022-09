Michael Sheen, la star di Good Omens è un mental coach perfetto: il video

In attesa dell'uscita di Good Omens 2, Michael Sheen ha dimostrando di avere delle doti da perfetto mental coach nel corso di un talk show inglese in cui si è impegnato con uno straordinario discorso motivazione a spronare il Galles in vista dei Mondiali di Calcio che si terranno in Qatar nelle prossime settimane.

Intimato dal conduttore, l'interprete di Aziraphale si è speso in un'orazione a dir poco epica che dimostra quanto il popolo gallese senta questa competizione che sta per prendere il via:

"Chiudi gli occhi e senti il fiato sul collo. Perché ci sono tutti gli uomini, le donne e i bambini in questa vecchia terra che stanno lì con te alle tue spalle. Questo è il popolo del Galles, il tuo popolo", dice Sheen alla squadra nel suo discorso motivazionale. "Senti il ​​loro respiro accelerare con il tuo. Ascolta il loro sangue tamburellare nelle tue orecchie, battere attraverso il tuo cuore, esplodere attraverso il tuo petto. Quello è il sangue del Galles, il tuo sangue, rosso come l'antico libro dei sogni. Rosso come la bandiera di Merthyr. Rosso come la grande muraglia di Gwalia. Tutto questo lo portate con voi ragazzi".

Chissà se un discorso del genere lo avrà fatto anche ai suoi colleghi prima dell'inizio delle riprese per i nuovi episodi visto che Good Omens 2 si preannuncia migliore della prima stagione. Voi che ne dite?