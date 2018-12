Michael Weatherly difeso da due ex colleghe di NCIS dopo le accuse

Due giorni dopo la notizia dei 9,5 milioni di dollari che la CBS ha elargito a Eliza Dushku, in seguito alle accuse di quest'ultima nei confronti di Michael Weatherly, reo di aver utilizzato espressioni a sfondo sessuale nei suoi confronti durante le riprese di The Bull, sono arrivati messaggi di solidarietà per l'attore da due ex colleghe.

A mostrare vicinanza al collega sono state due ex compagne di set in NCIS, Sasha Alexander - Kate Todd nello show - e Pauley Perrette - Abby Sciuto. Le due amiche di Weatherly hanno postato delle foto con l'attore, sostenendolo apertamente.

"Che uomo....lo adoro, lo rispetto, mi fido e lo conosco. Vent'anni di amicizia e rispetto. Il migliore. Ti adoro Michael, sempre e per sempre" ha scritto Perrette.

Anche Sasha Alexander si è schierata in favore dell'attore:"Ho lavorato insieme a lui, ci siamo divertiti, è un vero amico e ha un grande cuore".

Le accuse a Michael Weatherly sono venute alla luce giovedì scorso, quando il New York Times ha riportato la notizia che Eliza Dushku è stata pagata 9,5 milioni di dollari dopo le riprese del serial The Bull. Le informazioni provengono da un'indagine di alcuni studi legali commissionata in seguito all'uscita di scena di Les Moonves, accusato di molestie sessuali e aggressione.

Secondo le indagini e le immagini ottenute, Michael Weatherly avrebbe fatto dei commenti inappropriato all'attrice, scherzando sul fatto che l'avrebbe 'sculacciata', facendo ironia anche sullo stupro.

Eliza Dushku ha dichiarato di aver denunciato il comportamento di Weatherly dopo esser stata estromessa dallo show.

Michael Weatherly si è scusato attraverso il Times:"Durante il nostro show ho fatto alcune battute che deridevano alcuni passaggi della sceneggiatura. Quando Eliza mi ha detto di non sentirsi a suo agio sono rimasto mortificato per averla offesa e mi sono immediatamente scusato. Dopo aver riflettuto attentamente su questo argomento, ho capito meglio che quello che ho detto non è stato né divertente né appropriato e mi dispiace per il dolore causato a Eliza".

All'inizio dell'anno Eliza Dushku ha rivelato di esser stata molestata sessualmente sul set di True Lies, quando aveva dodici anni, da Joel Kramer.