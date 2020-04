Michela Murgia contro Franco Battiato: "i testi sono delle minchiate". Insorge il web

Stanno facendo discutere le dichiarazioni della scrittrice Michela Murgia sui testi delle canzoni di Franco Battiato, che sono stati definiti "delle minchiate", al punto che è arrivata a considerare le citazioni del popolare cantautore siciliano "senza significato".

"C'è un misterioso equivoco in forza del quale Franco Battiato gode di un'aura da intellettuale che non ha alcun appoggio sui suoi testi. Non sappiamo se sia la suggestione indotta dall'uso di parole difficili e geografie esotiche o la fascinazione del misticismo orientale evocato, ma mai dispiegato, nei testi di Fleur Jaeggy. Ci resta però un dubbio: e se il vero gesto intellettuale di Battiato fosse semplicemente l'elettronica?" ha spiegato in un video pubblicato su YouTube, che ha immediatamente fatto il giro del web scatenando reazioni contrastanti da parte della critica musicale ed anche dei fan di Battiato, da sempre una delle figure musicali più amate del nostro paese.

La Murgia, ha anche analizzato il testo di "Cuccuruccucù Paloma", una delle canzoni più famose di Battiato, ed ha affermato senza mezzi termini che "non ha pregnanaza di testo", mentre ha definito "ca***** immani" le collaborazioni con Fleur Jaeggy.

Alla luce di tali dichiarazioni, la Murgia ha definito Battiato un "intellettuale con il sintetizzatore".

I fan ed estimatori di Battiato hanno duramente attaccato la scrittrice, accusandola di "non avere minimamente idea di chi sia Battiato". Altri invece hanno semplicemente detto che "ha perso un'occasione per tacere".