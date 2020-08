Michela Quattrociocche mette in mostra il corpo da urlo dopo l'addio ad Aquilani

Michela Quattrociocche sembra non risentire minimamente della fine della sua relazione con Alberto Aquilani e si gode le vacanze a Sabaudia mettendo in mostra un corpo da favola che non sembra minimamente aver risentito di due gravidanze. Il bikini sembra essere veramente in difficoltà a contenere le sue forme straripanti.

L'attrice di Scusa ma ti chiamo amore e del suo sequel Scusa ma ti voglio sposare al fianco di Raoul Bova, si gode le vacanze spensierate nella sua regione, forse in compagnia di un nuovo amore. Sarebbe stato infatti l'imprenditore Giovanni Naldi a permetterle di superare serenamente la fine del suo rapporto con Alberto Aquilani.

I rapporti tra i due sembrano essere alquanto pacifici, soprattutto per il bene delle bimbe nate dalla loro unione, Aurora di 9 anni e Diamante di 4 anni. Non ci sono dichiarazioni che spiegano i motivi che hanno portato alla rottura definitiva della love story tra l'attrice e il calciatore, e probabilmente mai ce ne saranno per via di un accordo legale di riservatezza. Di seguito le uniche dichiarazioni riportate in merito alla rottura:

"Abbiamo deciso - di comune accordo e con grande rispetto reciproco - di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita".