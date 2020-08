Michela Quattrociocche ritrova la serenità con un nuovo amore. Scopriamo di chi si tratta

La fine della relazione con Alberto Aquilani sembra ormai lontana e, Michela Quattrociocche ha finalmente ritrovato la serenità al fianco di un nuovo partner. Stiamo parlando di Giovanni Naldi, giovane imprenditore romano con cui la bella attrice sta trascorrendo le vacanze a Massa Lubrense.

I due erano già stati paparazzati insieme a Mykonos ma, ora è proprio Michela a pubblicare le prime foto ufficiali servendosi delle storie di Instagram. La coppia sembra molto affiatata e sorridente e l'ex calciatore della Roma sarebbe ormai un ricordo sbiadito.

Naldi appartiene ad una nota famiglia di albergatori molto in vista nella Roma bene. Di sua proprietà sarebbe il famoso Hotel Parco dei Principi di Roma, lussuosa struttura molto spesso gradita dalle star del mondo dello spettacolo. La relazione nonostante sia iniziata da poco sembra proseguire a gonfie vele e sembra essere diventata in breve tempo piuttosto seria.

Ricordiamo che la Quattrociocche si è da poco separata da Aquilani con cui ha condiviso la sua vita per oltre 12 anni. Da questa lunga unione sono nate due bambine, Aurora di 9 anni e Diamante di 4 anni. Non sono stati svelati i particolari che hanno determinato la fine di questo rapporto. I due avrebbero deciso di mantenere il massimo riserbo soprattutto per il bene delle loro figlie.