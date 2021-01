Michele Bravi torna ad Amici e ringrazia Maria De Filippi

Michele Bravi sembra aver finalmente superato uno dei momenti più difficili della sua vita, e il merito sembra essere tutto di Maria De Filippi che gli ha permesso di rimettere in sesto la sua carriera grazie alla partecipazione all'edizione speciale di Amici.

Ricorderete certamente che il giovane cantante, diventato famoso grazie ad X Factor, si è reso responsabile di un omicidio stradale, dopo aver causato la morte di una motociclista 58enne nel corso di un incidente. Bravi era apparso molto provato per questa spiacevole vicenda ed era scomparso dalle scene per diverso tempo.

Quella sera del 2018 il cantante era alla guida di un'auto di una società di car sharing e, secondo quanto rivelato dalle indagini, aveva effettuato una manovra per immettersi nel senso di marcia opposto. In quel momento a bordo della sua moto era arrivata la donna, che non aveva fatto in tempo a frenare, schiantandosi così contro la portiera dell'auto.

Grazie al supporto di chi più lo ama, Bravi ha potuto superare questo momento critico e, Maria De Filippi quest'oggi gli ha permesso di ritornare sul palco per presentare la sua ultima fatica. Nello studio di Amici ha infatti cantato il suo nuovo singolo Mantieni il bacio, che sarà parte dell'album La geografia del buio.

