Michele Bravi a Verissimo: 'Questo dramma ha sconvolto la mia vita'

Michele Bravi negli anni scorsi si è aggiudicato X Factor, diventando uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico ma, un terribile dramma ha improvvisamente stroncato la sua carriera, portandolo a ritirarsi dalle scene per diverso tempo.

Era il 22 novembre del 2018, quando Bravi uscendo da un parcheggio con un automobile, ha travolto una donna che passava di li in moto. Il giovane autore è stato sottoposto ad un lungo processo e per tale ragione gli ultimi anni per lui sono stati assai complicati.

"La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il reale. La sua presenza è stato un motivo per orientarsi. Credo sia la persona più umana che abbia conosciuto, senza la sua umanità tante cose non le avrei capite e risolte. Questo dramma ha sconvolto la mia vita"

Ad un certo punto però, questa che è stata per lui la storia più importante della sua vita si è conclusa, lasciando il cantante nuovamente nella disperazione: "In un momento delicato lui se n’è andato dall'altra parte del mondo e mi sono ritrovato ad affrontare da solo quello che per mesi avevo affrontato con lui".

Importante per la ripresa della sua carriera è stata anche Maria De Filippi, e per tale ragione ha deciso di presentare ad Amici il suo nuovo singolo.