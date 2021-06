Michele Merlo non ce l'ha fatta: morto l'ex concorrente di Amici

Michele Merlo, in arte Mike Bird, non ce l'ha fatta. L'ex concorrente di X-Factor ed Amici è morto nella terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna a seguito di un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante.

L'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto non è stato in grado di evitare il peggio per il giovane cantante di 28 anni, che era arrivato all'ospedale in condizioni gravissime.

La famiglia, in primis il padre Domenico, ieri aveva esternato tutta la propria rabbia per quanto avvenuto all'ospedale di Vergato qualche giorno prima del tragico epilogo, quando era stato rimandato a casa dai medici.

"È andato al pronto soccorso di Vergato in piena autonomia" aveva raccontato il padre, secondo cui Michele "lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l'avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi. Non abbiamo un referto medico ma un braccialetto col codice a barre che io ho a casa. E un audio che mio figlio ha mandato alla morosa in cui dice sono incazzato, mi hanno detto che intaso il pronto soccorso per due placche in gola. Invece lui era stanco. Michele aveva due braccia così. Faceva sport, non beveva, non ha mai usato droghe, gli piaceva la bella vita, mangiare bene, le cose belle, ha girato l'Italia in lungo e in largo".



