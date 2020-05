Michelle Hunziker, cambio di look post quarantena: 'che emozione'

Corsa dal parrucchiere per Michelle Hunziker. La conduttrice di Striscia La Notizia, con il via della fase 2 si è immediatamente precipitata dal suo parrucchiere di fiducia, Roberto Farruggia, per una sistemata ai capelli dopo oltre 70 giorni di lockdown.

La modella italosvizzera ha raccontato attraverso il proprio account Instagram una mattinata passata dal parrucchiere, tra selfie e battute. "Che emozione!" ha esclamato Michelle all'arrivo in negozio, dov'è stata accolta dallo staff in tenuta anti-Covid, con tanto di mascherine e scudi facciali. "Ma che stiamo in un film di Star Trek?" ha affermato, sorridente, prima di accomodarsi rispettando tutte le regole.

Il risultato di questa mattinata dal parrucchiere è visibile in calce: dopo due mesi, Michelle è tornata bionda. "Evviva la riapertura! Evviva i parrucchieri! Evviva tutte le categorie che hanno potuto riaprire e ripartire! Forza che ce la faremo!" ha scritto Michelle nella didascalia della foto.

Nei commenti alcuni hanno notate poco differenze rispetto a prima, ed infatti un utente scrive semplicemente "guarda che stavi benissimo anche prima". Michelle dal suo canto non ha risposto, e sorridente ha sfoggiato il nuovo look.

Sembrano davvero essere lontani i tempi della polemica con Giovanna Botteri per il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia.