Michelle Hunziker: 'Fiera di essere una cittadina italiana', il post accorato su Instagram

Oggi, 2 giugno, i profili social di ogni genere si sono riempiti con post, foto e frasi che con orgoglio hanno accompagnato la Festa della Repubblica italiana. Tra coloro che hanno partecipato alla celebrazione anche la conduttrice e showgirl Michelle Hunziker.

Poche ore fa la presentatrice di Striscia la Notizia ha condiviso dal suo profilo Instagram un lungo ed accorato post, che troverete in calce, in cui dimostrava il suo affetto per il Paese che, nonostante non le abbia dato le origini, l'ha accolta a braccia aperte.

"Ho una mamma olandese, il papà francese e sono cresciuta in svizzera parlando il tedesco a scuola. Mi hanno insegnato da subito tre lingue in casa e due a scuola, sono stata fortunata! A casa mia però da sempre avevamo la passione della lingua italiana, tant'è vero che mio padre preferiva parlare con me e mio fratello in italiano! Adoravamo la domenica perché mia mamma cucinava italiano e guardavamo RAI 1 tutti riuniti quando c’era Sanremo!"

"Poi all'improvviso il destino, cioè mia mamma, mi portò in italia, a Trebbo di Reno per la precisione, un piccolo paesello fuori Bologna. Da lì il mio primo vero colpo di fulmine a 16 anni, ma non per un uomo, bensì per questo paese. Mi sono follemente innamorata e giurai di imparare bene questa lingua e la cultura per diventare un giorno a tutti gli effetti italiana! La mia anima e il mio cuore erano già di questo paese da sempre."

"Sono la dimostrazione che con impegno e dedizione da parte mia, l’integrazione è stata possibile eccome! Sono l’unica svizzera che ha fatto il “pieno” in italia e sono fiera di essere a tutti gli effetti una cittadina italiana. L’Italia la vedo ancora oggi con gli occhi innamorati di una straniera apprezzandone tutte le sue meraviglie, ma il mio cuore e nei sogni ormai parlo da tanti anni l’italiano. Buona Festa della Repubblica amore mio e paese del nostro cuore!! Evviva l’Italia".

La Hunziker ha poi concluso affermando, in tono scherzoso, che i colori della bandiera italiana che porta dipinti sul volto risultano invertiti non per distrazione, ma perché si tratta di un selfie.