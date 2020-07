Michelle Hunziker, le foto in bikini su Instagram infiammano l'estate

Michelle Hunziker ha superato se stessa su Instagram, con una serie di fotografie al mare in cui si è fatta ritrarre con uno splendido bikini arancione mentre si concede qualche giorno di vacanza. La conduttrice italosvizzera, infatti, ha pubblicato degli scatti al mare mentre si diverte in acqua.

"Un po’ di “frescura” nel caldo di questi giorni!!!!!!" ha scritto Michelle nel post, condito da una serie di hashtag tra cui #estateitaliana. Anche lei, come molti altri VIP, ha deciso di trascorrere le vacanze nel nostro paese, per rilanciare il turismo e favorire la ripresa economica del nostro paese.

Nelle fotografie, Michelle mostra la sua straordinaria forma fisica, che poi mette a dura prova in un percorso di trekking in cui si è avventurata armata di zaino, shots, scarpe e tutta l'attrezzatura necessaria per scalare una montagna.

Il post ha rapidamente raggiunto quota 195mila like, a cui si aggiungono i tantissimi commenti di fan e colleghi che con un pizzico di nostalgia invidiano Michelle per la fortuna di poter trascorrere qualche giorno al fresco, lontana dall'afa che sta interessando le principali città italiane in questi giorni.

"Ma che splendore, che meraviglia...i capelli raccolti ti stanno benissimo e il tuo fisico rispecchia tutti gli allenamenti e i sacrifici che fai" scrive un follower.

Michelle si è detta orgogliosa di essere cittadina italiana, ma negli ultimi tempi è anche stata al centro di rumor che la volevano nuovamente in dolce attesa.