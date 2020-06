Michelle Hunziker incinta? La risposta della conduttrice a Striscia La Notizia

Da qualche ora sta circolando sul web l'indiscrezione secondo cui Michelle Hunziker sarebbe nuovamente incinta. La conduttrice di Striscia La Notizia non ha mai nascosto le intenzioni di avere un altro figlio da Tomaso Trussardi, ed ha risposto alle indiscrezioni lanciate da Detto Fatto.

Tutto è partito nella puntata del programma condotto da Bianca Guaccero, dove Jonathan Kashanian ha affermato che "leggendo e bazzicando in ambienti un po' importanti, dove si sanno le cose un po' prima, ho ricevuto una notizia dell'ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito. Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane”.

Michelle, nella puntata di Striscia La Notizia in onda ieri sera ha spiegato che "non c'è niente da nascondere. Non ricominciamo. Già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta".

Di recente la Hunziker si è detta fiera di essere una cittadina italiana, una nazione a cui è indissolubilmente legata da anni, dov'è stabilmente una dei volti più amati della televisione nostrana. Di recente Michelle è stata al centro di uno spinoso caso con Giovanna Botteri, la giornalista della Rai con sui si è poi chiarita benchè non ci fosse stata alcuna lite ufficiale.