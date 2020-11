Michelle Hunziker resta nuda in diretta tv: in suo soccorso arriva Anna Tatangelo

Michelle Hunziker è stata la protagonista di un piccolo incidente hot nel corso dell'ultima puntata di All Together Now. Il suo vestito si è infatti strappato sul retro in diretta tv lasciandola quasi completamente nuda.

La presentatrice si è infatti esibita al fianco di Anna Tatangelo e Rita Pavone in una performance molto movimentata ma, probabilmente il suo vestito non ha retto ad un movimento brusco, lacerandosi nella parte posteriore. La Hunziker non si è però persa d'animo, e sfruttando la sua proverbiale ironia ha dichiarato: "Scusate nella foga si è completamente spaccato il vestito, vado in camerino a ricucire". Fortunatamente in suo soccorso è giunta Anna Tatangelo che abbracciandola da dietro ha coperto interamente lo strappo del suo abito bianco e nero. Insomma, l'imprevisto è stato abilmente superato e, dopo la pubblicità, la conduttrice si è mostrata con un nuovo outfit total black.

Intanto Michelle Hunziker sarà sicuramente molto preoccupata per sua figlia Aurora risultata positiva al Covid-19 come rivelato nel corso de La Vita in Diretta. Inizialmente la 23enne posta in isolamento, era risultata asintomatica ma, negli ultimi giorni c'è stato un generale aggravamento delle sue condizioni di salute. Si spera che presto la giovane ragazza possa superare questa terribile malattia.