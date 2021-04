Michelle Hunziker si schiera con Aurora sul catacalling: 'É una pratica volgare'

Dopo aver debuttato come inviata de Le Iene, Aurora Ramazzotti ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica portando alla ribalta un tema spinoso come quello del catcalling ovvero la pratica di fischiare o fare apprezzamenti in pubblico alle donne.

A sostegno della giovane che nei mesi scorsi ha dovuto anche fare i conti con il Covid, è scesa in campo anche Michelle Hunziker, che ha sottolineato quanto questo comportamento sia volgare e lesivo per la dignità delle donne. A Gente ha detto: "Credo sia giusto prendere posizione di fronte a questo fenomeno, e dire chiaro e forte che non è né spiritoso né divertente, solo irrispettoso e volgare. Bisogna farlo soprattutto pensando alle ragazzine più giovani, alle più timide, che rischiano di esserne umiliate e impaurite".

La conduttrice ha poi aggiunto: "Non mi piace chi prova a spacciare il catcalling per un omaggio un po'… ruspante: penso che un uomo intelligente abbia frecce migliori al proprio arco per esprimere apprezzamento…". La Hunziker si è detta poi orgogliosa di sua figlia Aurora, che con piglio deciso ha saputo esprimere il suo disappunto su questa pratica fin troppo diffusa: "Mi ha fatto molto piacere che Aurora abbia reagito con decisione: il senso della giustizia l'ha spinta a usare la sua consapevolezza e i suoi strumenti per mandare un segnale che può dare coraggio a chi ha un carattere meno forte del suo, e che forse farà riflettere chi non è tanto abituato farlo".