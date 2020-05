Michelle Hunziker torna sul caso Giovanna Botteri: 'sono stata malissimo'

In un'intervista rilasciata a TV, Sorrisi e Canzoni, Michelle Hunziker è tornata sul caso Giovanna Botteri che l'ha vista implicata in prima persona in quanto conduttrice di Striscia La Notizia. La Hunziker ha allontanato gli attacchi ed ha affermato che non intendeva deridere la collega della Rai, ma anzi voleva difenderla.

"Una storia surreale e vergognosa. La maggioranza di quelli che ci hanno accusato di aver offeso Giovanna, non aveva neppure visto il servizio e questo la dice lunga sulla loro malafede. Hanno montato un'indegna gazzarra su un falso. Noi prendevamo le difese della Botteri, vittima degli odiatori seriali, e loro ci hanno accusati di averla offesa" ha affermato.

Le due comunque si sono chiarito e Giovanna Botteri ha inviato una lettera. A riguardo, la Hunziker ha svelato che "oggi sorrido perché con Giovanna ci siamo parlate e fatte delle belle risate. È una battaglia vinta, ma non è stato piacevole. Perché per quel servizio hanno attaccato Striscia, me e mia figlia insultandoci pesantemente. Alla fine è bastato che Giovanna Botteri avesse modo di vedere personalmente il video per smentire lei stessa la fake news che aveva scatenato le ire e gli insulti di giornalisti, commentatori e tanti leoni da tastiera. L'assurdo è che per difendere una donna, che oltretutto non ha mai voluto essere difesa, ne hanno massacrata un'altra e la sua famiglia. Io, che ho la pellaccia dura, sono stata malissimo due giorni".

Nella giornata di ieri è spuntato un murales che ha paragonato Giovanna Botteri a Superwoman.