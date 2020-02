Michelle Hurd di Star Trek: Picard rivela com'è lavorare con Patrick Stewart

Si sa che partecipare ad uno show su un franchise così importante porta con sé una serie di aspettative: mentre alcuni atttori di Star Trek: Picard sono andati nel panico durante la prima lettura del copione, altri come Michelle Hurd sono stati aiutati molto dalla presenza del protagonista Patrick Stewart.

Parlando ai microfoni di The Hollywood Reporter, l'interprete di Raffi ha spiegato la grande umiltà dell'attore britannico, attento a non sovrastare gli altri e a dare sempre dei consigli ai nuovi arrivati: "Ogni giorno sul set è come un Natale per noi attori. Non appena sei lì a lavorare con lui diventa il tuo partner di scena. Fa parte del tuo gruppo, è lì che recita insieme a te. Non c'è nessuna strana gerarchia, considerando che è Patrick Stewart. Ma no, lui crede nel lavoro di gruppo, e ama lavorare con gli altri, anche con il resto della troupe".

L'intervista continua poi: "Dai primi momenti sul set è lì che da dei consigli agli attori più giovani, perché vogliono vedere il nostro leader comportarsi in modo giusto, attento e generoso".

La serie prodotta da CBS nel frattempo è arrivata al suo quarto appuntamento, episodio di Star Trek: Picard ricco di easter egg e disponibile in streaming nel catalogo di Amazon Prime Video.