Michelle Keegan: chi è la star della serie Netflix Fool Me Once?

Tra le serie Netflix di gennaio 2024, Fool Me Once (Un inganno di troppo titolo italiano)è il thriller che gioca con il paranormale (o con il complotto) con protagonista Michelle Keegan.

Tratto dall'omonimo romanzo di Harlan Coben, Fool me once ha conquistato il pubblico in brevissimo tempo con la storia di Maya Stern, devastata dalla perdita del marito che un giorno, riguardando le riprese delle telecamera di sicurezza in casa sua crede di vederlo in compagnia della figlia. A interpretare ex soldato Maya Stern è Michelle Keegan. Ma chi è la star di Fool Me Once? Keegan ha lavorato principalmente in campo televisivo e il suo debutto in TV rappresenta anche il suo ruolo più famoso: Tina McIntyre nella soap opera Coronation Street dove ha interpretato uno dei personaggi migliori della serie per oltre 800 episodi. Successivamente Keegan ha recitato in diverse serie tra cui a Ordinary Lies, Our Girl e Tina and Bobby. I media scandalistici, inoltre, la ricordano per la sua storia d'amore con il cantante dei The Wanted Max George durata dal 2010 al 2012.

Dopo altri show minori, per Michelle Keegan è arrivato Un inganno di troppo su Netflix che ha permesso all'attrice di fare breccia nel cuore di un pubblico internazionale. Adesso non ci resta che chiederci se rivedremo Maya Stern anche in una seconda stagione di Fool me once.