Michonne è definitivamente uscita dall'universo di The Walking Dead?

L'addio di Michonne è stato un duro colpo per i fan, che hanno salutato Danai Gurira con una serie di gif a tema The Walking Dead. Alla luce degli eventi della tredicesima puntata possiamo aspettarci un suo ritorno?

Diciamolo chiaramente: a questo punto sarebbe impensabile non farla tornare. Gli autori hanno la bocca cucita per il momento, anche se Scott Gimple, quando l'attrice aveva annunciato il suo ritiro mesi fa, non aveva chiuso completamente ad un suo futuro rientro nel franchise.

Il fatto è che la tredicesima puntata, per la gioia dei fan, non ha portato alla morte di Michonne. Dato che era stato annunciato come l'ultimo episodio di Gurira, l'ipotesi della sua scomparsa sembrava più che valida. Invece è successo tutto il contrario: il personaggio ha scoperto che Rick è ancora vivo e ha deciso di andarlo a cercare, con la benedizione della figlia Judith. Nel finale l'abbiamo vista infatti unirsi ad un gigantesco gruppo di persone. Che il loro viaggio li porti direttamente verso il CRM? L'organizzazione che ha prelevato Rick con un elicottero salvandogli la vita potrebbe essere il traguardo di Michonne.

Tutto questo al momento è avvolto nel mistero, ma visto il finale liquido e non definitivo dato a Michonne, a questo punto possiamo aspettarci di vederla ricomparire quanto meno nei famigerati film di The Walking Dead incentrati su Rick. Cosa ne pensate? È plausibile un suo ritorno?

What We Become ha offerto inoltre una visione particolare della storia di Michonne, nella quale abbiamo visto la morte alternativa di molti personaggi di TWD.