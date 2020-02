Michonne sarà nel film su Rick Grimes? Ecco cosa pensano i produttori di TWD

Già da tempo è stato rivelato che un film con protagonista Rick Grimes arriverà a breve, ma quello che tutti si chiedono è: ci saranno anche alcuni personaggi della serie TV? A rispondere Scott Gimple, responsabile del franchise di The Walking Dead.

A capo del progetto per la AMC, Gimple ha partecipato ad un'intervista ai microfoni di The Hollywood Reporter, durante la quale ha risposto a numerose domande, tra cui quelle riguardanti Danai Gurira e un suo eventuale ritorno sul grande schermo dopo Black Panter (2018).

"È una star del cinema dopo Black Panther", ha affermato la padrona di casa Lesley Goldberg. "Deve recitare in altri film: avrebbe un gran seguito di fan, forse anche più di Andrew Lincoln [Rick Grimes]."

"Oh sì, assolutamente. Mi hai tolto le parole di bocca." È stata la risposta di Gimple, "Ricordo di essermi seduto in sala alla première di Black Panther e, dopo averla vista nei panni di Okoye, di essere sprofondato nella mia sedia e di aver pensato" Oh mio Dio ... Danai è una star del cinema ". Penso che quella volta abbia messo tutti in ombra. Del resto lo ha sempre fatto, ma era il nostro piccolo segreto, condiviso con soli 17 milioni di persone. Ora la verità è davanti a tutti."

Anche se le dichiarazioni non sono un'ufficialità della presenza di Michonne al fianco di Rick Grimes, di certo lasciano ben sperare sugli sviluppi e sul casting per la pellicola, attualmente in produzione, e chissà che, se mai dovesse esserci, la Gurira non sia l'unico membro del cast della serie TV a partecipare al progetto.

Attualmente i fan sono sospesi tra la decima e l'undicesima stagione di The Walking Dead, che arriverà il 23 febbraio: per altre curiosità vi rimandiamo ad uno speciale podcast con Sarah Wayne Callies e Jeffrey Dean Morgan e alle disavventure di Michael Traynor alle prese con i suoi hater